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الأربعاء، 15-03-2023 12:40 م

إعلان أسماء البلديات الفائزة في مسابقة مدينتي في 10 دقائق

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الوكيل الإخباري- أعلنت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط التابع للمنظمة الإفريقية – الآسيوية للتنمية الريفية المهندسة آلاء الطحلة البلديات الفائزة في مسابقة (مدينتي في 10 دقائق) التي نظمها المكتب للبلديات من الفئتين الثانية والثالثة، بالتعاون مع شركة الشروق لتركيب الخدمات الرقمية وكلاء شركة تكنو موبايل وفيفو موبايل وشركة EZVIZ .

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حيث فاز في الجائزة الذهبية في المركز الأول بلدية الموقر / محافظة العاصمة، وفي المركز الثاني بلدية مؤتة والمزار / محافظة الكرك، وفي المركز الثالث بلدية أم القطين والمكيفتة / محافظة المفرق.


كما أعلنت المهندسة الطحلة البلديات الفائزة بالجوائز الفضية (الشرفية)، وهي بلديات الباسلية / محافظة المفرق، وبلدية مؤاب الجديدة / محافظة الكرك، وبلدية الطيبة / محافظة إربد، فيما أعلنت فوز (7) بلديات بالجائزة البرونزية وهي: بلدية الصالحية ونايفة / محافظة المفرق، وبلدية سهل حوران / محافظة إربد، وبلدية كفرنجة / محافظة عجلون، وبلدية الظليل / محافظة الزرقاء، وبلدية طبقة فحل / محافظة إربد، وبلدية المِعراض / محافظة جرش، وبلدية بلعما / محافظة المفرق.


وأشارت المهندسة الطحلة في كلمتها خلال حفل التكريم إلى أن المكتب الإقليمي للشرق الأوسط التابع للمنظمة الآفرو آسيوية وضع بتوجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ومتابعة أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات خطة بهدف توسيع خدمات المكتب الإقليمي برؤية تواكب الروية الأردنية، واستحداث برامج جديدة، إضافة إلى التشبيك مع القطاع الخاص، مشيرة إلى هذا النشاط يأتي بالشراكة والتعاون والرعاية من شركة الشروق لتركيب الخدمات الرقمية، لافتة إلى أن المكتب الإقليمي تلقى أكثر من (200) فيديو للمشاركة في المسابقة، وتم تقييمها بشكل فني ومهني.


وشكرت مديرة المكتب الإقليمي البلديات التي شاركت في المسابقة التي تهدف إلى ترويج المدن الأردنية محلياً وإقليمياً وعالمياً لافتة إلى أن سيتم تصميم فيديو عن الأردن من هذه الفيديوهات، ليكون بمثابة فيديو تعريف عالمي عن الأردن والمدن والبلديات، وسيتم عرضه لدى المنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية الريفية (المنظمة الأم)، التي يبلغ عدد أعضائها (74) دولة، وكذلك عرضها في ستة مكاتب إقليمية تابعة للمنظمة.

 




 

 


 

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