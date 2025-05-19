الملك ورئيس وزراء مالطا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات في الإقليم

وبحث جلالة الملك لدى لقائه رئيس وزراء مالطا، العلاقات الثنائية والمستجدات في الإقليم.
وأكدا أهمية التنسيق بما يخص استقبال أطفال مرضى من قطاع غزة لتلقي العلاج في البلدين.
وشهد جلالة الملك ورئيس وزراء مالطا توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين البلدين، وثلاث مذكرات تفاهم في مجالات المياه والطاقة، والسياحة، والأرشفة وتبادل اللغات.
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