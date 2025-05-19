الإثنين 2025-05-19 06:11 م
 

الملك ورئيس وزراء مالطا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات في الإقليم

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يستقبلان رئيس وزراء مالطا
جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يستقبلان رئيس وزراء مالطا
 
الإثنين، 19-05-2025 05:10 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا لدى وصوله قصر الحسينية.

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وبحث جلالة الملك لدى لقائه رئيس وزراء مالطا، العلاقات الثنائية والمستجدات في الإقليم.


وأكدا أهمية التنسيق بما يخص استقبال أطفال مرضى من قطاع غزة لتلقي العلاج في البلدين.


وشهد جلالة الملك ورئيس وزراء مالطا توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين البلدين، وثلاث مذكرات تفاهم في مجالات المياه والطاقة، والسياحة، والأرشفة وتبادل اللغات.

 
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