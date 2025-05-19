الملك ورئيس وزراء مالطا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات في الإقليم

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا لدى وصوله قصر الحسينية.

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وبحث جلالة الملك لدى لقائه رئيس وزراء مالطا، العلاقات الثنائية والمستجدات في الإقليم.



وأكدا أهمية التنسيق بما يخص استقبال أطفال مرضى من قطاع غزة لتلقي العلاج في البلدين.