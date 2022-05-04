إعلان أسماء الفائزين بالحلقة الثانية من مسابقة "موهبتي"

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الثقافة مساء اليوم الأربعاء، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نتائج الحلقة الثانية من مسابقة "موهبتي" في موسمها الثاني والتي أقيمت خلال شهر رمضان الفضيل.

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وفاز في الحلقة الثانية من المسابقة بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، 46 مشاركا ومشاركة، وكانت نتائج الفائزين في حقول المسابقة على النحو التالي: في مجال التمثيل، فاز كل من: بشرى عامر مصطفى السوطري، معتز عاصف محمد صباح، محمد علي محمد النجيدين، جود إبراهيم محمد تيسير بني سلامه، سيف محمد فلاح الكردي، وإلياس حسن حسين عابد.



وفي مجال الأناشيد والابتهالات الدينية فاز كل من: مازن عودة الله محمود الحديدي، ولميس رائد ثابت القيسي.



أما في مجال النصوص الأدبية (الشعر والقصة القصيرة)، فقد فاز كل من: محمد فارس عبدالرحمن الشوابكة، وسن داوود محمد علاوي، ريماس عبادة أحمد الخوالدة، شادن حسام حسني الرشيد، بيلسان شاهر محمد الحسن، شهد أسامه إبراهيم الحواجرة، إلين غازي أحمد غنمة، ميرا أيمن نادر سماره، ندى نبيل حسن الهلسة، جلنار فراس راشد العبيد، حلا جميل بني عامر، زينب عبد الله أحمد عبابنة، رنا عودة إبراهيم الرواشدة، هبة محمد سعد الترابين، طلال عبدالله عليان بعلاو، ولارا حسن حسني النجار، صفاء محمد سالم قره، محمد حمزة عايد طعاني، ومحمد حسام ثابت ظاهر.



بينما فاز في مجال الفن التشكيلي كل من: تقى عبدالوهاب رستم السويلميين، براءة عامر أحمد الدغيمات، سارة أحمد عبد القادر عليان، سيدرا خلدون سليمان عبابنة، رغد فارس محمد سيف، ميرا أسامة عبد الله حداد، شام زيدان عبد القادر العجاوي، بتول عادل أبو شقير، حلا جمال علي الضمور، شيماء محمد محمود الزيود، ملاك عبد الرحيم عبد الكريم الرحامنة، تيمور لؤي فرح أيوب، هديل إياد صباح أبو صيام، ميس أمجد راشد محمد، رنيم سليمان محمود الحواتمة، أحمد محفوظ نجيب الحطيني، نور عبدالرحمن جميل الصبحة، مايا علي عليان منصور، وشذى أحمد محمد الوحيدي.



ودعت الوزارة الأسرة الأردنية والأطفال من عمر 10 سنوات إلى 15 سنة، والشباب من 16 إلى 20 سنة، للتفاعل مع المسابقة من خلال تقديم أعمال إبداعية متميزة، وتشجيع الأطفال ومساعدتهم على المشاركة، وأشارت إلى انها تواصل استقبال المشاركات عبر منصة موهبتي https://mawhebati.gov.jo، للمشاركة في حلقتي المسابقة القادمتين اللتين تقامان بمناسبة الأعياد الوطنية في المجالات التالية: النصوص الأدبية (الشعر الوطني و القصة القصيرة الوطنية)، العزف وأداء الأغاني الوطنية والشعبية والتراثية الأردنية، التمثيل، والفن التشكيلي.



يذكر، أن المسابقة التي تنظمها الوزارة بدعم من صندوق الحسين للإبداع والتفوق، تهدف إلى تحفيز الإبداع وإتاحة الفرص لأصحاب المواهب في التعبير عن إبداعاتهم بشكل منتج، وتقدم جوائز مالية للفائزين قيمتها 100 دينار لكل فائز و 250 دينارا للفائز الأول في كل مجال من المجالات الأربعة.

كما تخضع المشاركات لتقييم لجان تحكيم مختصة تتضمن في عضويتها كل من الدكتورة امتنان الصمادي، غازي الذيبة، نبيل عبد الكريم والدكتورة مها العتوم عن مجال النصوص الأدبية، والفنانين: عبير عيسى، علي عليان، والدكتورة مارغو حداد والدكتور أحمد الفالح عن مجال التمثيل، والدكتور صبحي الشرقاوي، عبدالرزاق مطرية، نانسي بيترو وعبدالحليم الخطيب عن مجال الموسيقى والغناء، والدكتور إبراهيم الخطيب والدكتور جهاد العامري، وعد العمري والدكتور غسان أبو لبن عن حقل الفن التشكيلي.