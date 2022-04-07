الثقافة تصدر الدستور الأردني بلغة بريل

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الثقافة نسخة من الدستور الأردني بلغة بريل ليكون في متناول جميع المؤسسات المعنية بتدريب ذوي الإعاقة البصرية، إيماناً منها بأن العلم والمعرفة حق من حقوق المواطنين جميعاً، وفق بيان صادر اليوم الخميس عن الوزارة.

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وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن هذه المبادرة جاءت تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، والعمل بالشراكة مع كافة القطاعات ومنها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأضافت، إن “من واجبنا الوقوف إلى جانب هذه الفئة المهمة من المجتمع ومساندتهم لإدماجهم وتسهيل حياتهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة، باعتبارها من المتطلبات الضرورية لممارستهم حقوقهم وحرياتهم”.



وأشارت إلى أنه سيتم توزيع نسخ على جميع المؤسسات المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ليطلعوا على دستور بلادهم، وعلى حقوقهم وواجباتهم التي يكفلها لهم الدستور بموجب أحكامه، وبالتالي تمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

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