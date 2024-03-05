إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "عمان بعيوننا 2024"

الوكيل الإخباري- سلّم أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، جوائز الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي (عمان بعيوننا)، بمناسبة يوم مدينة عمان.

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وشاركت بالمسابقة التي تقام للعام الثالث 229 صورة منها 72 عن فئة المحترفين، و157 عن فئة الهواة.



وأسفرت نتائج فئة المحترفين عن فوز محمد الفقها بالمركز الأول، وعليان البنا بالمركز الثاني، وسامي الزعبي بالمركز الثالث.



وعن فئة الهواة، فاز بالمركز الأول تسنيم العتيبي، وفي المركز الثاني حمزة عبدالله، وفي المركز الثالث راما حمد.



وتحيي أمانة عمان في 2 آذار من كل عام يوم المدينة، تعزيزاً للتفاعل مع سكانها وزائريها، وترسيخاً لقيم الانتماء للمكان والزمان، واستذكاراً للماضي العريق، واستحضار الحاضر الزاخر بالإنجاز والتطور.