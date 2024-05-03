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الجمعة، 03-05-2024 10:15 م

بوريل: تأخر المساعدات الأمريكية لكييف قد يصبح سببا لهزيمتها

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الوكيل الإخباري - أكد المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التأخر في المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لمدة ستة أشهر قد يكون سببا لهزيمة كييف.

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وقال بوريل خلال محاضرة له في بريطانيا: "أدت الخلافات على الساحة السياسية في الولايات المتحدة إلى تأخير المساعدات لمدة ستة أشهر، وهذه مدة طويلة في ظروف الحرب، ويمكن لهذا التأخير أن يغير الوضع بين النصر والهزيمة في الحرب".

ويأتي ذلك على خلفية مصادقة الكونغرس الأمريكي على التشريع حول تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة نحو 61 مليار دولار بعد أشهر من توقف المساعدات بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.

 

RT

 




 

 


 

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