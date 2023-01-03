إعلان حالة الطوارئ في العقبة نظرا للحالة الجوية

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس فريق الطوارئ مدير الأشغال العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس شادي السحيمات حالة الطوارئ من في العقبة اليوم بناءً على النشرات والتوقعات الجوية للحالة الجوية السائدة بعدم الاستقرار الجوي



وأكد السحيمات أن السلطة وبالتعاون مع الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة وتوزيع الفرق والآليات حسب خطة الطوارئ في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية في العقبة.



وأضاف، نظرا للحالة الجوية هناك احتمالية لتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في مجاري وقنوات تصريف الأمطار خلال الحالة الجوية القادمة.



وحذر السحيمات الاخوة المواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول وقنوات التصريف واماكن تجمع مياه الأمطار للحفاظ على سلامتهم وفي حال اي طارئ بخصوص الحالة الجوية يرجى الاتصال على غرفة عمليات السلطة من خلال الرقم التالي 032031122 وعلى مدار الساعة.

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