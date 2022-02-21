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الإثنين، 21-02-2022 06:14 م

إعلان قائمة "إساءة الاختيار" لقبول طلبة الدورة التكميلية في الجامعات

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الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين أسماء الطلبة المرشحين للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار، حيث تم بناء على قرار مجلس التعليم العالي ترشيح الطلبة الجدد فقط للقبول والذين حققوا متطلبات النجاح لأول مرة في الدورة التكميلية الحالية 2021 / 2022 ، وذلك بناء على الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية المعلنة للدورة التكميلية الحالية، ووفقاً للشواغر المتوفرة في كل تخصص/جامعة ، ويمكن لكل طالب الدخول إلى الرابط التالي:

 

http://www.admhec.gov.jo/AdmBscWinterBadChoice.aspx واستخدام رقمه الوطني أو رقم جلوسه للتعرف على نتيجة ترشيحه.

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كما يمكن لهؤلاء الطلبة تقديم طلب انتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى، وذلك بناءً على الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية المعلنة للدورة التكميلية الحالية، ووفقاً للشواغر المتوفرة في كل تخصص/جامعة عند فتح باب تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

 




 

 


 

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