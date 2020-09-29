إعلان قائمة القبول الموحد مساء اليوم

الوكيل الإخباري - تُعلن مساء اليوم الثلاثاء ، قائمة القبول الموحد للعام الجامعي (2020 / 2021)، وفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محي الدين توق.



وأكد توق ، أمس الإثنين، بأن الوزارة ستبدأ باستقبال الطلبة للإجابة على استفساراتهم إن وجدت إعتباراً من صباح يوم الأحد القادم الموافق (4 / 10 / 2020)، وذلك وفقاً لآلية معينة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، تعتمد على الحجز المسبق لموعد محدد بالتاريخ والوقت لمراجعة الوزارة وفقاً لبرمجية حجز مواعيد خاصة أُعدت لهذه الغاية حيث لن يُسمح لأي شخص مهما كان بدخول حرم الوزارة قبل هذا التاريخ.



وأكد الوزير توق بأن الحالة الوبائية الموجودة حالياً في المملكة، والارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا يحتم على الوزارة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة الموظفين والمواطنين، والتأكد من الإلتزام بمعايير السلامة العامة وإجراءات التباعد الجسدي، ومنع التجمعات لأكثر من (20) شخص تنفيذاً لأوامر الدفاع الصادرة بهذا الخصوص، وتحت طائلة المساءلة القانونية.



كما أهاب الوزير توق بجميع الطلبة وذويهم الالتزام بالإجراءات التي سيتم الإعلان عنها مطالباً الجميع بعدم الحضور إلى الوزارة دون حجز موعد مسبق، ومتابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للإطلاع على جميع الإعلانات التي سيتم نشرها تباعاً خلال هذا الأسبوع بعد إعلان قائمة القبول الموحد.

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