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إعلان نتائج مسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية

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السبت، 12-11-2022 11:47 م

إعلان نتائج مسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية

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الوكيل الاخباري - أعلن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية النتائج النهائية لمسابقة تحدي التطبيقات الالكترونية في دورتها الحالية 2022 والتي حملت عنوان "الفضاء"، على هامش القمة الحادية عشرة لصناعة الالعاب الالكترونية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لصناعة الالعاب الالكترونية التي انطلقت اليوم في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت.

وسلم وزير التربية والتعليم السابق الدكتور وجيه عويس، الجوائز للطلبة الفائزين في المسابقة التي توجت بحصول مدرسة القادسية الثانوية للبنين/ مأدبا على المركز الاول في اقليم الوسط، لتطويرها لعبة astro verse، فيما حصلت مدرسة عبدالله الثاني للتميز / المفرق على المركز الأول في اقليم الشمال لتطويرها لعبة Pestro’s mission.

كما حصلت مدرسة بصيرا الثانوية للبنات في الطفيلة على المركز الاول في اقليم الجنوب لتطويرها لعبة Stare vehicle.

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