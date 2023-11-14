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الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى الأمل في خان يونس

الثلاثاء، 14-11-2023 09:39 ص

إعلان نتائج مسح السكان والصحة الأسرية الخميس المقبل

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الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، انتهاء مسح السكان والصحة الأسرية (DHS) لعام 2023، والذي يتضمن بيانات إحصائية حول المعدلات الديموغرافية الرئيسية في الأردن.

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وستطلق الإحصاءات نتائج المسح رسميا الخميس المقبل بحضور المعنيين ووسائل الإعلام.


وقالت الإحصاءات إن البيانات الإحصائية تتضمن معلومات تتعلق بالخصوبة، وتنظيم الأسرة وإحصاءات الطفولة وغيرها من المؤشرات التي تهم صناع القرار.

 

وأشارت الإحصاءات إلى أنها تنوي عقد ندوة وطنية لإطلاق النتائج الرئيسية للمسح.


وكان مجلس الوزراء وافق على تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن بموعده في شهر تشرين الثاني من عام 2025.


 




 

 


 

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