نقابة الصحفيين: الأردن بات رأس رمح في مواجهة الاحتلال

الوكيل الإخباري -

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أكدت نقابة الصحفيين الأردنيين وقوفها المطلق خلف الجهود الكبيرة والمواقف المتقدمة التي يقودها الأردن وجلالة الملك عبد الله الثاني، على كل المستويات الإقليمية والدولية، لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في قطاع غزة.وقالت النقابة في بيان اليوم الخميس، إن الأردن بات رأس رمح في مواجهة الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية وكل القيم الإنسانية والأخلاقية.وأضافت أن الأردنيين جميعاً يصطفون خلف جلالة الملك الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخلف إجراءات الدولة لنصرة فلسطين ووقف العدوان الغاشم الهمجي على قطاع غزة، ومنع التهجير الذي وصفه جلالته بأنه خط أحمر لا يمكن قبوله أو السماح به.وأشارت إلى تحذير جلالته في كل المحافل الدولية من تداعيات عدم إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، واستمرار الظلم وغياب العدل وعدم إنهاء الاحتلال.ودعت النقابة الدول العربية والإسلامية إلى إسناد الموقف الأردني والجهد الذي يقوم به جلالته لوقف العدوان على القطاع، وإنهاء الاحتلال الجاثم على صدور أهلنا في فلسطين منذ عشرات السنين.وشددت على ضرورة الحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها، للوقوف يداً واحدة في مجابهة العدو الحقيقي، وأن لا تنحرف البوصلة عن مسارها، مشيرة إلى مواقف الأردن المشرفة في تعرية الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء على جرائمه ومجازره البشعة بحق الأهل العزل في قطاع غزة، لدعم الحق والصمود الفلسطيني على ترابه الوطني.