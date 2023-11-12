اتفاقية تعاون بين دائرة الإحصاءات وشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة

الوكيل الإخباري - وقعت دائرة الإحصاءات العامة وشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة (UNSD) اتفاقية تعاون، تتضمن تطوير قدرات المتخصصين في الدائرة بكيفية استخدام المصادر والتقنيات والأساليب المبتكرة.

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وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن دائرة الإحصاءات مديرها العام الدكتور حيدر فريحات، وعن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة رئيسة قسم رصد أهداف التنمية المستدامة يونغي مين، إلى توفير بيانات ذات جودة عالية ومصنفة ومعتمدة وتوفيرها في الوقت المناسب إلى صانعي السياسات والقرارات والباحثين ومستخدمي البيانات كافة.

وبحسب بيان اليوم الأحد، قال فريحات إن الاتفاقية تأتي بتوقيت مهم جدا ومناسب من عمر الدائرة.

