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الإثنين، 24-04-2023 11:31 ص

إعلان واقع حركة الإقبال على قطاع الألبسة خلال العيد الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري- رجح نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان، الاثنين، إعلان النقابة الأسبوع المقبل عن واقع حركة الإقبال على قطاع الألبسة خلال عيد الفطر المبارك، وذلك استنادا لبيانات يجري جمعها من قبل النقابة.اضافة اعلان


وأضاف  إن النشاط التجاري خلال الأيام الثلاثة التي سبقت العيد اختلف من منطقة إلى أخرى حسب رصد النقابة حيث كان بمناطق مرتفع وأخرى متوسط، بحسب المملكة.

ولفت إلى أن النقابة عملت خلال الفترة التي سبقت العيد على زيارة عدة محلات ومتابعة متطلباتهم.

ويعمل في الأردن أكثر من 12 ألف منشأة في قطاع الألبسة والأحذية معظمهم في عمّان.

ارتفعت مستوردات الأردن من الألبسة خلال العام الماضي بنسبة 22.7%، مقارنة مع عام 2021، وكان للصين الحصة الكبرى منها.

وبحسب أرقام إحصائية لنقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، وصلت مستوردات الأردن من الألبسة للعام الماضي 235 مليون دينار، مقابل 192 مليونا عام 2021.

ونالت الصين الحصة الكبرى من مستوردات الأردن من الألبسة خلال العام الماضي بنسبة 41%، وبقيمة 97 مليون دينار، تلتها تركيا بقيمة 54 مليون دينار.

ووفقا لأرقام النقابة، زادت مستوردات الأردن من الأحذية خلال العام الماضي بنسبة 21.9%؛ لتصل إلى قرابة 55 مليون دينار، مقارنة مع 45 مليون دينار لعام 2021.

 




 

 


 

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