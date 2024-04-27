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السبت، 27-04-2024 03:13 م

تربية الجيزة تحتفل باليوبيل الفضي ويوم الكرامة والعلم

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة احتفالا اليوم السبت، بمناسبة اليوبيل الفضي ومعركة الكرامة ويوم العلم.

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وقالت مندوب وزير التربية والتعليم؛ أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة التي رعت الحفل، إننا بهذه المناسبات الوطنية نستذكر تاريخ وطننا العزيز، والبطولات والتضحيات الكبيرة التي بذلتها القيادة الهاشمية، وشعبنا الأبي لرفعة الوطن وبناء مجده، مجددين الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية والوطن.


وبينت الشخاترة خلال الحفل أن احتفال اليوم في هذا الصباح النابض بحب الوطن الذي يفوح منه عطر الإنجاز وأريج العطاء بمشاركة أبناء الأسرة التربوية في منطقة لواء الجيزة متراصين، يجسد كل معاني الفخار والاعتزاز بهذا البلد الطيب الذي سيبقى أرض المحبة والخير والسلام في ظل قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني.


وأشارت إلى أن مناسباتنا الوطنية تأتي كحدث يضيء وينير مسيرتنا، ونقف اعترافا وإجلالا لهذه السيرة والمسيرة، ونهدي من خلالها لجلالة الملك فرح الوطن وذاكرته وفرح أبنائه، فكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.


وأعربت الشخاترة عن شكرها للجامعة ومديرية التربية والتعليم للواء الجيزة على جهودهم الكبيرة في التحضير والإعداد لهذا الحفل.

 




 

 


 

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