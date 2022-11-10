الخميس 10-11-2022
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الخميس، 10-11-2022 03:40 م

إغلاقات على طريق المطار من مساء الخميس وحتى فجر الأحد

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الأمن العام عن استئناف العمل بتنفيذ أعمال الصيانة المسائية لطريق مطار الملكة علياء الدولي من بعد وزارة الخارجية/ جاموس بلازا باتجاه جسر الأمير حسين اعتبارا من مساء اليوم الخميس ولغاية فجر يوم الأحد المقبل.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام والاتصال، إن الأعمال تشمل الكشط وتنفيذ الخلطات الاسفلتية والعديد من الاعمال اللازمة.

وأوضحت أنه سيتم اغلاق جزئي للمسرب الايسر المتجه إلى المطار، وتحويل السير إلى اقصى المسرب من المنطقة الواقعة من مدخل معرض عمان الدولي ولغاية جسر الأمير حسين.

وأشارت الوزارة، إلى أن الأعمال ستتم خلال ساعات الليل، حيث تم اختيار أيام نهاية الأسبوع كي لا تتسبب الأعمال بأي ازدحامات مرورية.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

 




 

 


 

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