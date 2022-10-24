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الإثنين، 24-10-2022 02:56 م

الأشغال تبدأ بأعمال إعادة تأهيل طريق المزار الجنوبي

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن البدء بأعمال إعادة تأهيل طريق المزار الجنوبي - قرى الخرشة (وادي النوايسة) وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء المقبل.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن أعمال إعادة التأهيل والتي ستتم من خلال مديرية أشغال الكرك تشمل أعمال إزالة الخلطة القائمة ورفع منسوب الطبقات فوق عبارة وادي النوايسة واعمال الخلطة الإسفلتية لسطح الطريق.

وأشارت، إلى أنه سيتم بالتعاون مع مديرية الأمن العام اغلاق الطريق اعتبارا من صباح يوم الأربعاء المقبل واجراء التحويلات المرورية اللازمة حيث سيتم تحويل حركة السير للطريق الى طريق قرى الخرشة الهاشمية المزار الجنوبي.

وأكدت الوزارة ان التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة لضمان ديمومة الحركة المرورية على الطريق، داعيًة المواطنين إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها ومرتبات الأمن العام العاملة في الميدان.

 




 

 


 

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