إغلاقات وتحويل طرق في العقبة الجمعة - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن خطة مرورية بالترتيب مع إدارة السير، استعداداً لانطلاق سباق أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر، الذي سيُقام يوم الجمعة المقبل في العقبة.



وأشارت الجمعية، اليوم الاثنين، إلى وجود خطة مرورية لإغلاقات الطرق وتحويلات السير لسباق النصف ماراثون في العقبة، مؤكدة توفر طرق بديلة ومختلف وسائل السلامة المرورية مع إدارة السير والأمن العام في المدينة.



وستكون الشوارع التالية مغلقة تماماً يوم الجمعة المقبل من الساعة 4:00 فجراً وحتى الساعة 12:00 ظهراً.

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-شارع الفاروق بالاتجاهين كاملاً (من بدايته من النقطة المجاورة لشارع المطار إلى نهايته عند نقطة الالتقاء بشارع الاستقلال)، ونقطة الالتفاف قبل دوار الانتركونتينتال، وكذلك جميع الفتحات والشوارع الفرعية المؤدية إلى شارع الفاروق، وشارع الاستقلال لغاية دوار الانتركونتينتال (دون الدوار)



-شارع القدس المسربين (أسواق المدائن) من إشارات المحدود وحتى دوار المحدود (يشمل الإغلاق دوار المحدود)، وجميع الفتحات والشوارع الفرعية المؤدية إلى شارع القدس (ما بين إشارات المحدود وحتى دوار المحدود)



- شارع الأمير حسن من دوار المحدود ولغاية أول نقطة الالتفاف، وملعب العقبة (غلق كامل من عصر يوم الخميس وحتى عصر يوم الجمعة).



فيما ستكون الشوارع البديلة والمتاحة وقت السباق:



المحافظة، الحمامات التونسية، السلطة باتجاه المطار، شارع الفنادق، من فندق الانتركونتينتال حتى دوار ماكدونلز، وكذلك الشوارع الداخلية لمنطقة المحدود الوسط.

