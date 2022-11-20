دفاع مدني العقبة يشرح حول أسباب حريق خزان بنزين في ساحة منزل

الوكيل الإخباري - رصد - قال مدير مديرية دفاع مدني محافظة العقبة المقدم حمود الرواجفة، إنه تم يوم أمس السبت، التعامل مع حريق شب في أحد الساحات المنزلية التي كان يُخزّن بها مادة البنزين.



وأضاف الرواجفة، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أن فرق الإطفاء تمكّنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، منوهاً إلى أنه تم منع امتداد الحريق لمناطق أخرى.

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ونوه إلى أن التحقيق باسباب الحريق ما زال جارٍ، مؤكداً على أن المعلومات الأولية اشارت إلى أن أصحاب الخزان كانوا يستخدمون الغاز قرب هذه الساحة ما سبب اشتعال الحريق.

ونصح الرواجفة المواطنين عدم تخزين المواد البترولية، لما لها من خطورة على الأرواح.

