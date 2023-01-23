الإثنين 23-01-2023
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الإثنين، 23-01-2023 12:01 ص

إغلاق بئر مهجور بالرصيفة تفاديا لمخاطره

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الوكيل الاخباري - تعاملت كوادر لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة اليوم الأحد، مع بلاغ بوجود بئر مهجور ومكشوف يشكل خطرا على السلامة العامة في منطقة جريبا بمدينة الرصيفة.

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وأغلقت الكوادر، البئر المهجور لتفادي وقوع حوادث سقوط للمواطنين من الأطفال وغيرهم بداخله.

وبين متصرف اللواء محي الدين العدوان أن لجنة السلامة العامة وبالتعاون مع كوادر بلدية الرصيفة والأمن العام والدفاع المدني قامت بالكشف على الموقع وتبين وجود بئر مياه كبير بعمق 8 أمتار وبعرض 7 أمتار، فيما يحتوي على بوابة بطول مترين، لافتا إلى أن البئر وجد مكشوفا الأمر الذي يشكل خطرا على السلامة العامة للمواطنين، ما حتّم إغلاقه.

 

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