إغلاق باب التسجيل للمشاركة في معرض عمّان الدولي للكتاب 2022

الوكيل الإخباري-

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أعلن اتحاد الناشرين الأردنيين عن إغلاق باب التسجيل للمشاركة في معرض عمّان الدولي للكتاب في دورته 21 التي تقام في 1 أيلول المقبل، ولمدة 10 أيام، في المركز الأردني للمعارض الدولية - مكة مول.وقال رئيس الاتحاد، ومدير معرض عمّان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، السبت، إن الدورة 21 التي تقام العام الحالي شهدت إقبالا كبيرا من دور النشر المحلية والعربية، حيث تم الموافقة لـ 370 دار نشر محلية وعربية ودولية وسواء بشكل مباشر أو من خلال التوكيل، مما يشكل فرصة للجمهور الأردني الذي ينتظر المعرض من العام إلى أخر للإطلاع على عناوين متنوعة في مختلف مجالات المعرفة، ولجميع الأعمار.وأضاف، أن المعرض يستضيف العام الحالي دولة الكويت كضيف شرف للمعرض، تأكيدا للرسالة الثقافية التي يحملها في الانفتاح على العرب كمحطة مهمة للقاء أطراف صناعة النشر في العالم العربي من خلال إتاحة المجال لدور النشر العربية للمشاركة في المعرض، ومشاركة أدباء عرب في البرنامج الثقافي، وبرنامج ضيف الشرف، وحفلات التوقيع.وأكّد أهمية الجهود التي تقدمها وزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى من خلال دعمهما لإقامة معرض عمّان الدولي للكتاب، وجهود وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها من المؤسسات الوطنية في تفاعلها مع الحدث الثقافي الوطني الكبير.