إغلاق باب التقدم لجائزة أبدع

الوكيل الإخباري - أعلنت اللجنة العلمية لجائزة الإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين (أبدع)، التي تطلقها مؤسسة عبد الحميد شومان، عن إغلاق باب التقدم للجائزة في دورتها الثامنة عشرة للعام 2021.

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ووفقا لبيان صحفي للمؤسسة اليوم الثلاثاء، كانت اللجنة قررت سابقا تمديد فترة التقدم للجائزة أمام الأطفال واليافعين لغاية 12 كانون الأول، لتعميم الفائدة المرجوة من الجائزة في الارتقاء بالإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين في المجالات الأدبية والأدائية والفنية والابتكار العلمي، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للتقدم للجائزة.



وتهدف الجائزة التي جاءت تحت شعار "الإبداع لا حدود له"، إلى خلق روح المنافسة الإيجابية بين الأطفال واليافعين وإبراز مواهبهم وإثراء معلوماتهم، مع التأكيد على تنمية قدراتهم والارتقاء بالذائقة الأدبية والفنية ودعم الابتكار العلمي لديهم، والمساهمة في إعداد جيل واع بألوان المعرفة والمهارات الأدبية بلغة عربية سليمة، كما تهدف لتعزيز ثقافة الإبداع من خلال اكتشاف الموهوبين والمتميزين من الأطفال واليافعين في مرحلة مبكرة، مع التنبيه على توظيف مهارات الطلبة الإبداعية وقدراتهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم.



وتغطي الجائزة مجالات "الإبداع الأدبي (المقالة والشعر)"، و"الإبداع الأدائي (الموسيقا والرقص)"، و"الإبداع الفني (الرسم والنحت – الخزف)"، و"الابتكارات العلمية (العلوم)".



والجائزة مخصصة للأطفال واليافعين الأردنيين وغير الأردنيين المقيمين في الأردن، من الفئات العمرية بين 8 إلى 18 عاما، مشترطة عدم التقدم لأكثر من عمل واحد في الحقل الواحد من حقول الجائزة، مع التنبيه أن للمتقدم حرية اختيار الموضوع الذي يرغب المشاركة به.



وتأتي جائزة (أبدع) إيماناً من المؤسسة بدور النشء الجديد من الأطفال واليافعين في صياغة المستقبل، ومن أجل إعطاء الفرصة للموهوبين منهم للتعبير عن أنفسهم، ولأجل تعرضهم لنور المعرفة وإعطائهم مساحات ومناخات حرة وصحية يتحركون فيها و يجترحون إبداعاتهم و يعبرون عن ذواتهم.



وكانت الجائزة أنشئت في عام 1988 واستمرت حتى العام 2003، فيما أعُيد إطلاقها خلال العام 2018 مرة أخرى؛ بما يتناسب ومتطلبات الجيل الجديد.