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الإثنين، 26-12-2022 08:18 م

إغلاق طريق دلاغة مسعودة وادي عربة – البتراء احترازيا

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الوكيل الاخباري - أغلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مساء الاثنين، بالتنسيق مع الشركاء في مديرية الامن العام، طريق دلاغة مسعودة وادي عربة – البتراء احترازيا في لواء البترا، بشكل احترازي ومؤقت، اثر انهيار عبارة تصريف مياه امطار على الطريق نتيجة السيول الجرافة التي تشهدها المنطقة حاليا، بسبب التساقط الكثيف للأمطار.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، أن كوادرها العاملة في الميدان باشرت باجراء اللازم في الموقع، وتم تحويل حركة السير على الطريق إلى طريق مركز الدفاع المدني مسعودة باتجاه وادي عربة.

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