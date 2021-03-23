إغلاق طريق وادي عربة بسبب الغبار الكثيف

الوكيل الإخباري - أكدت إدارة الدوريات الخارجية بأن طريق وادي عربة يشهد غبارا كثيفا منذ صباح اليوم الثلاثاء ، ما أدى إلى انعدام مدى الرؤية الأفقية، حيث تم إغلاق طريق "بير مذكور" باتجاه العقبة ومن جمرك وادي عربة باتجاه عمان.



ودعت الدوريات الخارجية ، سالكي الطرق إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات من قبل الدوريات المنتشرة في الميدان ضمن الاختصاص المذكور.



وزادت "للاستفسار عن حالة الطرق الاتصال على غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية وعلى مدار الساعة".

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