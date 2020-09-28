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الإثنين، 28-09-2020 06:01 م

إغلاق قسم العناية الحثيثة في مستشفى معاذ لإصابة مريض بكورونا

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الوكيل الاخباري -  أغلقت إدارة مستشفى معاذ بن جبل الحكومي في الشونة الشمالية، اليوم الاثنين، قسم العناية الحثيثة لتعقيمه إثر ثبوت إصابة أحد المرضى بفيروس كورونا المستجد.
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وقال مدير المستشفى الدكتور إحسان مطالقة إن المريض المصاب بكورونا مكث في قسم العناية الحثيثة منذ فجر أمس الأحد وكان يعاني من صعوبة كبيرة في التنفس، وبعد تحويله إلى مستشفى الملك عبد الله المؤسس صباح اليوم وخضوعه لفحص الفيروس، جرى إبلاغ المستشفى بثبوت إصابته.

وبين أن إغلاق القسم سيستمر 48 ساعة لتعقيمه، لافتاً إلى سحب 15 عينة من الكوادر الطبية والتمريضية المخالطة للمصاب احترازياً، وسيجري تحويل المرضى المحتاجين للعناية الحثيثة خلال فترة الإغلاق إلى مستشفيات محافظة إربد.

 




 

 


 

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