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الخميس، 13-10-2022 09:49 م

إغلاق مؤقت لشوارع حيوية منتصف الليلة في عمان - اسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت ادارة السير والجمعية الأردنية للماراثونات عن انتهاء الترتيبات اللازمة للخطة المرورية لإغلاقات الطرق وتحويلات السير لماراثون عمان، الجمعة، مع التأكيد على توافر الطرق البديلة وكافة وسائل السلامة المرورية.

وقالت إدارة السير إن كوادرها سيتواجدون للمُساعدة على اتباع الطرق البديلة وتجنب الوقوف والتوقف بالطرقات التي سيسلكها الماراثون، توفيراً لوقتهم وجُهدهم.

وسيُغلق مسار السباق (42 كم) للفردي والتتابع)، وكذلك سباق نصف الماراثون (21 كم)، بالكامل من الساعة 12 منتصف الليلة ولغاية الساعة 12 ظُهر الجمعة.

وقالت إدارة السير إن مسار السباق سيغلق كلياً ابتداء من مجمع رغدان الجديد – شارع الجيش بالاتجاهين ومن ثم منطقة الساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن أبي طالب وصولاً إلى اشارات المهاجرين ومن ثم شارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي.

أما بالنسبة لسباق 10 كم الذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً، فسيتطلب غلق مسار السباق كُلياً في الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ويشمل ذلك غلق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكلٍ تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع. كما سيغلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة وشارع علي بن أبي طالب وشارع قريش بشكل كامل وحتى الوصول إلى منطقة الساحة الهاشمية.

وأعلنت إدارة السير والجمعية الاردنية للماراثونات عن طرق بديلة للوصول لمنطقة وسط البلد ومناطق عمان الغربية كما هو موضح في الخرائط.

وتشمل الطرق البديلة خلال فترة إغلاقات الماراثون:

· من دوار المدينة الرياضية أو دوار الداخلية إلى منطقة الساحة الهاشمية ومجمع رغدان السياحي (شارع الأردن)

· دوار المدينة الرياضية باتجاه شارع الشهيد ومن ثم التوجه لشارع الأردن أو من دوار الداخلية باتجاه شارع الاستقلال ومن ثم التوجه لشارع الأردن

· متابعة المسير في شارع الأردن الى حين الوصول الى جسر رغدان

· الالتفاف باتجاه المحطة ومتابعة المسير حتى الوصول الى الساحة الهاشمية أو الالتفاف إلى اشارة النشا

· من دوار الداخلية إلى دوار المدينة الرياضية المؤدي إلى مناطق عمان الغربية

· من دوار الداخلية – شارع الملكة علياء السير باتجاه فندق الريجينسي

· الانعطاف يميناً إلى شارع وزارة الداخلية بعد المرور بفندق الريجينسي

· متابعة السير بشارع وزارة الداخلية وحتى الوصول إلى اشارات مسجد القواسمي

· من اشارات مسجد القواسمي الانعطاف يساراً إلى شارع كلية الرياضة

· متابعة المسير إلى نهاية شارع كلية الرياضة مروراً من النفق

· الالتفاف حول حديقة صرح الشهيد (الحديقة المرورية) والانعطاف يميناً ثم يساراً للوصول إلى شارع الشهيد

· متابعة السير بشارع الشهيد وصولاً إلى دوار المدينة الرياضية

· من دوار المدينة الرياضية يمكن التوجه يميناً باتجاه شارع الملكة رانيا (الجامعة الأردنية) أو الاستمرار بالسير للأمام للتوجه لشارع وصفي التل (الجاردنز) وباقي مناطق غرب عمان

· من دوار الداخلية ولغاية الدوار الخامس: دوار الداخلية – الخروج إلى شارع الملك حسين المؤدي للعبدلي وصولاً إلى إشارة فولفو، وأمام مجلس الأمه –الانعطاف يميناً للتوجه لشارع سليمان النابلسي - دوار الشمساني (المخابرات سابقا)، والالتفاف والعودة إلى شارع الكروم- دوار الثالث - شارع زهران - نفق الرابع - شارع زهران مرة أخرى وصولاً إلى الدوار الخامس.

وجددت إدارة السير على تواجد كوادرها في كافة مراحل الماراثون بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والارشاد لسلوك الطرق البديلة، والتقيد بالإشارات التحذيرية الخاصة بمسار التحويلات.

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