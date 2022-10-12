الخميس 13-10-2022
الوكيل الاخباري

يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية

عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية العراقية

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

صفارات الإنذار تدوي في المناطق الأوكرانية

الملك يعلن عن مبادرة لتخصيص 9 آلاف دونم للأسر في البوادي لتنفيذ مشروعات زراعية

الأربعاء، 12-10-2022 06:45 م

مدير الأمن العام يزور إدارة السير ويؤكد على تنفيذ الإستراتيجية المرورية

9202227165347716380461


الوكيل الاخباري - أكّد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة على توفير الدعم الكامل لمرتبات إدارة السير في الميدان، ولكافة العاملين في الإدارات المرورية، وتطوير الإجراءات والخدمات المرورية على نحو يلمسه المواطن.

وشدَّد اللواء المعايطة على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية المرورية الهادفة لتعزيز بيئة مرورية آمنة، وتقييم خططها واجراءاتها، لافتاً إلى ضرورة دراسة الواقع المروري بشكل مفصّل، ووضع الحلول اللازمة للتخفيف من الازدحامات. 

ووجّه مدير الأمن العام الى تفعيل الشراكة مع الوزارات والمؤسسات المختصة، وبما يعزز التكامل والتنسيق في الأدوار والمهام، ويضمن تحقيق الهدف الأسمى الذي ننشده جميعاً في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقديم أفضل الخدمات المرورية للمواطنين تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة في هذا المجال.

  وبيَّن مدير الأمن العام ضرورة إدامة التواصل مع المجتمع والمواطنين من خلال شراكة مجتمعية متينة، وتوعية إعلامية متجددة ومتواصلة، في سبيل بناء ثقافة مرورية تسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوعز مدير الامن العام بدراسة الواقع المروري بشكل مفصّل ووضع الحلول اللازمة للتخفيف من الازدحامات، ومراجعة الخطط المرورية وتقييمها باستمرار، وتطبيقها وفق أفضل السبل والإمكانيات وبالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح، أن مديرية الأمن العام ستوفر الدعم اللازم للإدارات المرورية، لرفدها بالموارد البشرية واللوجيستية، وبما يمكنها من تحديث أنظمتها، وتطوير الإجراءات المطبقة فيها.

وأكَّد مدير الأمن العام على أهمية تطبيق نظام النقاط المرورية بحزم وعدالة، وتنفيذ الخطط المرورية التي تضع على رأس أولوياتها التصدي للمخالفات الخطرة التي تهدد حياة مستخدمي الطريق. 

وتفقّد اللواء المعايطة غرفة العمليات الرئيسة الحديثة في الادارة واطّلع على أنظمة العمل داخلها ، ومكتب خدمة العسكريين العاملين والمتقاعدين في مبنى الإدارة الرئيس والذي استُحدث تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتقديم أفضل الخدمات لرفقاء السلاح.

واستمع مدير الأمن العام لإيجاز قدّمه مدير إدارة السير أوجز خلاله المهام والواجبات التي تقوم بها إدارة السير في مختلف محافظات المملكة وعلى مدار الساعة , وآليات إنفاذ بنود الإستراتيجية المرورية الهادفة الى التقليل من الحوادث، والحفاظ على إنسيابية الحركة المرورية قدر المستطاع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية

sss

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

1020221311136583774237

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

222222

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

8202224164341939719394

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

fffff

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

أخبار متعلقة
قققق

السير للسائقين: اتركوا مسافة أمان

9202225215221328481446

السير تكشف أسباب الازدحام المروري في عمّان صباح اليوم

920221921396218930700

تغيير المسرب بشكل مفاجئ السبب الأبرز في حوادث السير خلال 24 ساعة

9202212204152679866564

ضبط باص حمّل 30 طالباً زيادة عن الحد المقرر في عمّان

420224162144754531940

ازدحامات مرورية صباح اليوم في عمّان والسير تكشف الأسباب

92022119224774121530

السير: نظام النقاط المرورية مٌفعل وسحبنا رخص سائقين لهذا السبب