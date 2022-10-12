مدير الأمن العام يزور إدارة السير ويؤكد على تنفيذ الإستراتيجية المرورية

الوكيل الاخباري - أكّد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة على توفير الدعم الكامل لمرتبات إدارة السير في الميدان، ولكافة العاملين في الإدارات المرورية، وتطوير الإجراءات والخدمات المرورية على نحو يلمسه المواطن.



وشدَّد اللواء المعايطة على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية المرورية الهادفة لتعزيز بيئة مرورية آمنة، وتقييم خططها واجراءاتها، لافتاً إلى ضرورة دراسة الواقع المروري بشكل مفصّل، ووضع الحلول اللازمة للتخفيف من الازدحامات.



ووجّه مدير الأمن العام الى تفعيل الشراكة مع الوزارات والمؤسسات المختصة، وبما يعزز التكامل والتنسيق في الأدوار والمهام، ويضمن تحقيق الهدف الأسمى الذي ننشده جميعاً في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقديم أفضل الخدمات المرورية للمواطنين تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة في هذا المجال.



وبيَّن مدير الأمن العام ضرورة إدامة التواصل مع المجتمع والمواطنين من خلال شراكة مجتمعية متينة، وتوعية إعلامية متجددة ومتواصلة، في سبيل بناء ثقافة مرورية تسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.



وأوعز مدير الامن العام بدراسة الواقع المروري بشكل مفصّل ووضع الحلول اللازمة للتخفيف من الازدحامات، ومراجعة الخطط المرورية وتقييمها باستمرار، وتطبيقها وفق أفضل السبل والإمكانيات وبالتعاون مع الجهات المعنية.



وأوضح، أن مديرية الأمن العام ستوفر الدعم اللازم للإدارات المرورية، لرفدها بالموارد البشرية واللوجيستية، وبما يمكنها من تحديث أنظمتها، وتطوير الإجراءات المطبقة فيها.



وأكَّد مدير الأمن العام على أهمية تطبيق نظام النقاط المرورية بحزم وعدالة، وتنفيذ الخطط المرورية التي تضع على رأس أولوياتها التصدي للمخالفات الخطرة التي تهدد حياة مستخدمي الطريق.



وتفقّد اللواء المعايطة غرفة العمليات الرئيسة الحديثة في الادارة واطّلع على أنظمة العمل داخلها ، ومكتب خدمة العسكريين العاملين والمتقاعدين في مبنى الإدارة الرئيس والذي استُحدث تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتقديم أفضل الخدمات لرفقاء السلاح.



واستمع مدير الأمن العام لإيجاز قدّمه مدير إدارة السير أوجز خلاله المهام والواجبات التي تقوم بها إدارة السير في مختلف محافظات المملكة وعلى مدار الساعة , وآليات إنفاذ بنود الإستراتيجية المرورية الهادفة الى التقليل من الحوادث، والحفاظ على إنسيابية الحركة المرورية قدر المستطاع.

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