الثلاثاء 19-03-2024
الوكيل الاخباري
 

السيناتور شومر: إسرائيل قد تصبح منبوذة عالميا

أكسيوس: نتنياهو وافق على زيارة غالانت لواشنطن

البنتاغون: لم نشاهد خطة لضمان سلامة المدنيين بـ رفح

الاحتلال يغتال قيادي ثالث بشرطة غزة خلال 24 ساعة

إغلاق محل دواجن في البادية الشمالية الغربية بسبب العبث في الميزان

صندوق إسكان الأمانة يصدر دفعة جديدة تشمل 83 مشتركا

البيت الأبيض قلق من تقرير أممي عن مجاعة وشيكة بغزة

التربية توقع اتفاقية لإنشاء 3 مدارس في الأردن

الحكومة تُصدر بلاغاً جديداً اليوم - تفاصيل

توجه لإنشاء مسارات سياحية ودينية في البلقاء

الثلاثاء، 19-03-2024 08:26 م

إغلاق محل دواجن في البادية الشمالية الغربية بسبب العبث في الميزان

file


الوكيل الإخباري - اغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة في متصرفية لواء البادية الشمالية الغربية اليوم الثلاثاء أحد محال الدواجن الحية في بلدة الزعتري.اضافة اعلان


وقال متصرف اللواء الدكتور سعود الحربي، إنه وأثناء قيامه ولجنة الصحة والسلامة العامة بجولة خاصة على محال بيع الدواجن الحية " النتافات" للتأكد من سلامة وزن الدواجن المباعة للمواطنين، لافتا الى أنه تم ضبط أحد المحال في بلدة الزعتري تتلاعب بالميزان أثناء البيع للمواطنين.

وأضاف إنه تم إغلاق المحل وإحالة العاملين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومن ثم إحالتهم لديوان المتصرفية ليتم ربطهم بالكفالات العدلية اللازمة.

وأضاف، أن هذه الجولة تأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالرقابة على الأسواق لضمان حصول المواطنين على سلع غذائية ذات جودة ومطابقة للمواصفات المحلية من حيث الجودة والسعر والوزن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2024_03_19_01_37_01

صندوق إسكان الأمانة يصدر دفعة جديدة تشمل 83 مشتركا

file

التربية توقع اتفاقية لإنشاء 3 مدارس في الأردن

431483214_952354333559235_3887291587483637661_n

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من منتدى الصريح الثقافي

main_image65f9b4e177f7d

الحكومة تُصدر بلاغاً جديداً اليوم - تفاصيل

Ftm-6TfWwAMQ_Cd

عجلون: أمطار الخير تنعش آمال المزارعين

1885910502

توجه لإنشاء مسارات سياحية ودينية في البلقاء

أخبار متعلقة
B1211

لأول مرة بالاردن.. برنامج بكالوريوس تقني في تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية

010

شاهد اللحظات الاولى لانهيار داخل أحد المصانع في صويلح

22024217448595333963

3600 ميغاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الأربعاء

99

حوارية حول وصول المشاريع الصغيرة للتمويل

3b9ff668-bda9-4b94-82a0-3a37bee4f1ae

الخصاونة يضع بوغالي بصورة جهود الملك لوقف العدوان على غزة

65d5c8069d4c6

وزارة الزراعة: مشروع الحصاد المائي هو مفتاح لحل مشكلة نقص المياه في الطفيلة