إغلاق محل دواجن في البادية الشمالية الغربية بسبب العبث في الميزان

الوكيل الإخباري -

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اغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة في متصرفية لواء البادية الشمالية الغربية اليوم الثلاثاء أحد محال الدواجن الحية في بلدة الزعتري.وقال متصرف اللواء الدكتور سعود الحربي، إنه وأثناء قيامه ولجنة الصحة والسلامة العامة بجولة خاصة على محال بيع الدواجن الحية " النتافات" للتأكد من سلامة وزن الدواجن المباعة للمواطنين، لافتا الى أنه تم ضبط أحد المحال في بلدة الزعتري تتلاعب بالميزان أثناء البيع للمواطنين.وأضاف إنه تم إغلاق المحل وإحالة العاملين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومن ثم إحالتهم لديوان المتصرفية ليتم ربطهم بالكفالات العدلية اللازمة.وأضاف، أن هذه الجولة تأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالرقابة على الأسواق لضمان حصول المواطنين على سلع غذائية ذات جودة ومطابقة للمواصفات المحلية من حيث الجودة والسعر والوزن.