الأربعاء 21-02-2024
الوكيل الاخباري
 

اعلان صادر عن التعليم العالي بشأن المنح والقروض

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الأربعاء، 21-02-2024 05:18 م

حوارية حول وصول المشاريع الصغيرة للتمويل

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الوكيل الاخباري - نظم برنامج تطوير إنتاجية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة (إقلاع)، ورشتي عمل لمقدمي الخدمات المالية في الأردن، والبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، بالتعاون مع منظمة "ميرسي كور" ومبادرة الشرق الأوسط للاستثمار إحدى شركاء (إقلاع)، والشركة الأردنية لضمان القروض.

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واستعرض المشاركون في الورشتين برامج ضمان القروض، والوضع الحالي للوصول إلى التمويل، وأفضل الممارسات والتحديات التي تواجه مقدمي الخدمات المالية وتحديات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة.

 

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