الثلاثاء 12-03-2024
الوكيل الاخباري
 

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

تقارير: الرئيس الفلسطيني سيكلف محمد مصطفى برئاسة الوزراء

الأمم المتحدة: الممر البحري ليس بديلًا للمعابر البرية لدخول المساعدات إلى غزة

CIA : الضفة الغربية قابلة للاشتعال في الوقت الراهن

بني مصطفى: استراتيجية تمكين المرأة تتضمن توفير قروض ميسرة

لأول مرة بالاردن.. برنامج بكالوريوس تقني في تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غدا الأربعاء

وزير الخارجية الأميركي: هناك مساعٍ لتحقيق حل الدولتين

باخرة تحمل 7 آلاف رأس من العجول تصل ميناء العقبة

الأردن يدين قيام الاحتلال بقتل مواطنين أردنيين في مدينة طولكرم

الثلاثاء، 12-03-2024 07:48 م

لأول مرة بالاردن.. برنامج بكالوريوس تقني في تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية

B1211


الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الزراعي من أعمدة الاقتصاد الوطني وروافعه المهمة، ويشكل جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال رعايته إطلاق برنامج بكالوريوس تقني في تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية، وتوقيع مذكرات تفاهم مع الشركاء في جامعة البلقاء التطبيقية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، ورئيس جامعة عمان الأهلية الدكتور ساري حمدان.


وقال الحنيفات إن هذا البرنامج الذي استحدثته جامعة البلقاء، خطوة إلى الأمام في مجال المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة الأسواق من المهن التقنية المهمة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، مبديا اعتزازه باستحداث هذه البرامج التقنية بما يسهم في تحقيق الرؤية الملكية بضرورة الاستثمار في مجال التعليم وصناعة العقول وبناء الأجيال المحترفة القادرة على صناعة أردن المستقبل.


وبين إن العالم يتوجه نحو الزراعة العضوية بأساليب حديثة تلبي متطلبات العالم لغذاء صحي سليم، إذ أصبح توفير الغذاء الكافي يشكل تحديا عالميا بسبب زيادة عدد سكان العالم المستمرة.

بدوره، قال العجلوني، إن الجامعة أطلقت برنامج البكالوريوس التقني تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية، هو أحد التخصصات التقنية الخمسة في الجامعة، ويهدف إلى إيجاد جيلٍ جديد من الخريجين التقنيين القادرين على الانخراط مباشرة بسوق العمل، ما يعد نقلة نوعية في التعليم التقني وينسجم مع الخطط الوطنية لإعداد جيل من التقنيين القادرين على الانخراط بالميدان.

وأضاف أن الجامعة ترتكز على الجوانب الفنية التطبيقية الموجهة لإعداد مهندسين زراعيين مؤهلين تأهيلا أكاديميا وعمليا بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يمكن أن تسند إليهم بعد تخرجهم.

وأشار إلى إعادة تأهيل المختبرات العملية ورفدها بأجهزة حديثة والمتطورة، وفتح باب الابتعاث للحصول على درجة الدكتوراه في تخصصات مرتبطة بالبرنامج مثل إنتاج النخيل، وتكنولوجيا الري الذكي، والزراعة العضوية، والذكاء الاصطناعي في الزراعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1710263412005

بني مصطفى: استراتيجية تمكين المرأة تتضمن توفير قروض ميسرة

1710256577934

مفتي المملكة يحاضر في الأردنية حول الصبر والانتصارات في رمضان

1710252854106

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غدا الأربعاء

main_image65f0742bf0855

باخرة تحمل 7 آلاف رأس من العجول تصل ميناء العقبة

Secretary_Pompeo_Arrives_at_the_Ministry_of_Foreign_Affairs_in_Jordan_(31721973077)

الأردن يدين قيام الاحتلال بقتل مواطنين أردنيين في مدينة طولكرم

41111

الملك يؤكد أهمية الشفافية والعدالة والكفاءة في آلية التعيين بالقطاع العام

أخبار متعلقة
1220232620585190650561

بيان صادر عن جمعية البنوك في الأردن

1120231216539287610943

الحكومة: دوام غداً الخميس كالمعتاد ولا بلاغات بانهائه مبكراً

1202414143210818849766

تسوية الأوضاع الضريبية لـ 551 شركة ومكلفاً

428087522_775560767938964_7712159998024062191_n

قرارات جديدة من مجلس الوزراء اليوم

536867

الضريبة: 90 مليون دينار رديات ضريبية تم صرفها العام الماضي

wwwwwwwwwwwwwww-427x320

سيول جارفة في الديسة والبترا - فيديو