وزارة الزراعة: مشروع الحصاد المائي هو مفتاح لحل مشكلة نقص المياه في الطفيلة

الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لوزير الزراعة محمد الحياري، اليوم الأربعاء، إن الحصاد المائي هو مفتاح لحل مشكلة نقص المياه في محافظة الطفيلة.

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وأشار الحياري، خلال زيارة له مع السفير النرويج في الأردن إسبين ليندبيك، وممثل الفاو في الأردن نبيل عساف لمحافظة الطفيلة، إلى أن الترابط والتعاون بين الأردن وسفارة النرويج في الأردن لا يقتصر فقط على الأمور السياسية والاقتصادية، بل على المبادئ الإنسانية أيضا وخصوصا فيما يتعلق في الأزمة السورية في الأردن.



وبحسب بيان للفاو، فقد تمت زيارة مواقع تنفيذ بعض أنشطة المشروع " التحول إلى أنظمة غذائية زراعية أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة" والممول من سفارة النرويج.



وتهدف هذه الزيارة للاطلاع على تنفيذ أنشطة المشروع في ميدان والاجتماع مع المستفيدين منه ومناقشة التحديات والحلول والتوصيات والطرق الممكنة لزيادة إثر المشروع على حياة المستفيدين.



وخلال الزيارة وأوضح إسبين ليندبيك تواصل النرويج التزامها بدعم الأردن.