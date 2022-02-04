إغلاق مسلخ بلدية المفرق بعد تسجيل إصابات موظفين بكورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت بلدية المفرق الكبرى عن إغلاق مسلخ بلدية المفرق اعتبارا من اليوم الجمعة، في أعقاب ظهور عدد من إصابات كورونا بين موظفيه.

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وذكرت البلدية في بيان، أنه سيتم إغلاق المسلخ البلدي الرئيسي اعتبارا من اليوم ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين، وذلك تطبيقا للبروتوكول الصحي المعتمد لهذه الغاية. وأضافت، أنه سيتم تعقيم المبنى، مشيرة إلى أنه يتوجب على الموظفين والمراجعين ضرورة التقيد والالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة والعمل على أخذ مطعوم كورونا لمواجهة تداعيات الجائحة .