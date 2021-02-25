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الخميس، 25-02-2021 02:17 م

إغلاق 12 منشأة في 5 محافظات لمخالفتها أوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - قال محافظو العاصمة وإربد والبلقاء وجرش وعجلون، إنه جرى يوم أمس الاربعاء، إغلاق 12 منشأة، منها 6 منشآت بالعاصمة و3 في البلقاء، ومنشأة واحدة في كل من إربد وجرش وعجلون، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لأوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

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وبينوا أن لجانا مختصة من المحافظات والأجهزة الأمنية نفذت جولات ميدانية تفتيشية في عدة مناطق من المحافظات المذكورة على المحلات، حيث تبين مخالفة هذه المقاهي والمنشآت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين وإغلاق المحلات وتوقيف أصحاب المقاهي التي تقدم الأرجيلة.


وأكد المحافظون أن الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامها بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.


--(بترا)

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