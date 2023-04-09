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الأحد، 09-04-2023 02:20 م

إغلاق 3 منشآت سياحية في العقبة لانتهاكها حرمة شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - أغلقت الأجهزة الرسمية في العقبة 3 منشآت سياحية (مطاعم) خلال شهر رمضان المبارك لمخالفتها التعليمات الناظمة لعمل تلك المطاعم خلال شهر رمضان الفضيل .

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وأكد محافظ العقبة خالد الحجاج انه لا تهاون مطلقا مع أي منشأة لا تتقيد بتعليمات تقديم الأطعمة للزبائن خارج الصالة الداخلية في المطاعم السياحية وفي حال حدوث ذلك فانه سيتم التعامل بكل حزم مع تلك المنشآت لانتهاكها حرمة الشهر الفضيل وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية بحق كافة المخالفين .


وأكد الحجاج أن الأسس والتعليمات تنص على أن يتم تقديم الأغذية والاطعمة داخل الصالات الداخلية في المطاعم السياحية الموافق عليها لمزاولة العمل خلال شهر رمضان وذلك للسياح المقيمين في العقبة وزوارها الأجانب.

 




 

 


 

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