الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 16-03-2023 01:13 م

الصرافين: أسعار الصرف والحوالات لم تتأثر بازمة سيليكون فالي والطلب على الدينار ما زال قوياً

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبد السلام السعودي إن أسعار الصرف وحجم الحوالات من وإلى الأردن لم يأتي بالأزمات المالية المصرفية والبنكية التي تجتاح العالم، والتي كان آخرها انهيار بنك سيليكون فالي وبنك وكريدي سويس السويسري.اضافة اعلان


وبيّن السعودي لـ " الوكيل الإخباري" أن معدلات الصرف ما زالت ضمن مستواها الطبيعي، وعدد وحجم الحوالات المالية لم تتغير، منوهاً إلى أن الطلب على الدينار الأردني ما زال قوياً.

وأكد أنه من المؤمل أن تزيد حوالات المغتربين إلى الأردن مع بداية شهر رمضان المبارك، موضحا أن هذا الشهر يشهد بالعادة ارتفاعاً بعدد وقيم حوالات المغتربين. 

وشهدت العملات التي تعد ملاذات آمنة مثل الدولار والين إقبالا اليوم الخميس وسط مخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية، بعد انتقال تأثير انهيار بنك سيليكون فالي بالولايات المتحدة عبر المحيط الأطلسي إلى بنك كريدي سويس بسويسرا.

 




 

 


 

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