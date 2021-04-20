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الثلاثاء، 20-04-2021 06:12 م

إغلاق 6 منشآت وإيقاف 53 في إربد خلال آذار الماضي

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، إن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية المناطق في إقليم الشمال/ فرع إربد نفذت خلال شهر آذار الماضي 1177 زيارة رقابية نتج عنها إغلاق 6 منشآت غذائية وإيقاف 53 منشأة أخرى عن العمل أخرى لمخالفتها الاشتراطات الصحية.
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وأكد مهيدات، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيارات تأتي في إطار حملة رقابية موسعة استهدفت مصانع الأغذية وأسواق الجملة والمولات والمستودعات ومطاعم الشاورما في إربد بهدف الوقوف على مدى التزام هذه المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية وبطاقات بيان المواد الغذائية ومدة صلاحيتها والتأكد من صحة وسلامة المواد الأولية التي تدخل في عملية إنتاج السلع المعدة للاستهلاك خلال شهر رمضان.

 




 

 


 

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