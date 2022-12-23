إقامة صلاة الغائب على شهداء الوطن اليوم

الوكيل الاخباري-

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أوعز وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة بإقامة صلاة الغائب اليوم الجمعة على أرواح شهداء المملكة الذي استشهدوا يوم الإثنين الماضي.وقال أمين عام دائرة الافتاء العامة الدكتور أحمد الحسنات خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة ، أن وزير الأوقاف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أوعز بإقامة صلاة الغائب على أروح شهداء الأردن بعد صلاة الجمعة مباشرة على مساجد المملكة كافة.وأضاف أن الشهداء هم حماة الديار وأقل واجب علينا تذمرهم والترحم عليهم في صلاة الغائب، فمن الواجب الدعوة إليهم بالرحمة.