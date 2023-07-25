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الثلاثاء، 25-07-2023 03:37 م

إقبال طبيعي على أجهزة التبريد رغم ارتفاع درجات الحرارة

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الوكيل الإخباري - وصف ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، نشاط السوق "بالطبيعي"، رغم موجة الحر غير المسبوقة التي تؤثر على المملكة منذ عدة أيام.

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وقال الزعبي إن السوق شهد حركة تجارية طبيعية، إذ كان من المتوقع نظرا لاشتداد درجات الحرارة في المملكة أن يكون هنالك إقبال واسع على أجهزة التبريد المنزلية من المكيفات والمراوح و"الفريزرات".


وأشار إلى أن مختلف أجهزة التكييف والمراوح متوفرة بالسوق المحلية وبأسعار أقل من 10-15 % ، مقارنة مع السنوات الماضية، نظرا لانخفاض تكاليف الشحن، والجمارك بنسبة 5% ، وانخفاض البضائع والمواد في بلاد المنشأ.


وعزا الزعبي النشاط الطبيعي لقطاع الكهربائيات هذا الصيف رغم ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مقارنة مع السنوات السابقة، إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم توفر السيولة وارتفاع تكاليف المعيشة، ما أدى إلى العزوف عن شراء الأجهزة الكهربائية خاصة أجهزة التبريد إلا للضرورة القصوى.

 




 

 


 

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