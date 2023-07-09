إطلاق منصة حكومية جديدة - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الاستثمار في بيان صادر عنها اليوم الأحد قيامها وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بإطلاق منصة (استثمر في الأردن – Invest.jo)، كأول منصة الكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا وعالميًّا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الاعمال في المملكة.

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وزيرة الاستثمار خلود السقاف أكدت أن إطلاق المنصة جاء لمواكبة السِّياسة الاستثماريَّة واستراتيجيَّة الترويج للأعوام 2023-2026 والتي أقرت من قبل مجلس الاستثمار مؤخراً، وضمن خطط عمل الوزارة التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بهدف جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.



وأكدت ان المنصة ستمكن المستثمر من التعرّف على العديد من المعلومات التي يحتاجها اثناء رحلته الاستثمارية في المملكة، كالتعرف على الإطار التشريعي للاستثمار، والخطوات الأساسية لتسجيل وترخيص المشاريع وبشكل الكتروني، وحزمة الإعفاءات والامتيازات التي تُمنح للنشاط الاقتصادي، سواء داخل أو خارج المناطق التنموية والحرّة، إضافة الى التعرف على اهم مزايا وفرص الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. والتعرف على العديد من قصص النجاح لاستثمارات في قطاعات اقتصادية متنوعة.



وأضافت انه من خلال المنصة يمكن التعرف على 21 فرصة استثمارية بحجم استثمار متوقع يصل الى حوالي مليار دينار اردني، متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية ومتوائمة مع رؤية التحديث الاقتصادي ، كما يمكن التعرف على مزايا الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في استراتيجية ترويج الاستثمار 2023 -2026 والمتضمنة قطاعات، (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص).



وبينت انه سيتم العمل على تحديث هذه الفرص بشكل مستمر وبالتشارك مع القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إدراج دراسات قطاعية وفرص استثمارية جديدة دورياً وابتداءً من الشهر المقبل.



وأشارت السقاف ان المنصة الالكترونية استثمر في الأردن invest.jo ستشمل ايضاً خارطة استثمارية تفاعلية تضم القطاعات والفرص الاستثمارية المطروحة في كافة مناطق ومحافظات المملكة، حيث سيتمكن المستثمر من معرفة المعلومات الاساسية المتعلقة بالفرصة التي يرغب الاستثمار بها.



من الجدير بالذكر ان منصة استثمر في الأردن Invest.jo تمت بالتعاون مع برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي والذي يهدف الى دعم جهود المملكة في عمليات الإصلاح الشامل والمستدام من خلال العمل على تطوير وإصلاح السياسات وتسهيل الاستثمارات بالإضافة الى تعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية. وختم البيان بالإشارة الى إمكانية الدخول الى المنصة عبر الموقع الالكتروني invest.jo.