موظفو الضمان الاجتماعي في جولة تراثية لقصر رغدان العامر

الوكيل الإخباري

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- قام عدد من موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتنفيذ جولة تراثية لقصر رغدان العامر بتنظيم من قسم الجولات التراثية في دائرة المشاريع والبرامج في الديوان الملكي الهاشمي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام موظفي القطاعين العام والخاص للاطلاع على التراث الملكي الهاشمي، حيث تضمنت الجولة التراثية زيارة العهدة الملكية ومبنى الراية.وتأتي هذه الجولة التراثية انطلاقاً من السياسة المعمول بها في الديوان الملكي الهاشمي والمنبثقة من توجيهات ورؤى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بأن الديوان الملكي الهاشمي (بيت الأردنيين) وأبوابه مفتوحة أمام الجميع.وتهدف الزيارة لإتاحة الفرصة أمام موظفي وكوادر مؤسسة الضمان الاجتماعي من مختلف فروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة للتعرف على هذا المعلم الحضاري الذي ارتبط بمسيرة الحياة السياسية والاجتماعية في الأردن منذ التأسيس، واطلاعهم على أرض الواقع على القصر الذي يعد رمزا لبدايات التاريخ الأردني وتاريخ الحكم الهاشمي والثورة العربية الكبرى.