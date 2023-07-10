الإثنين 10-07-2023
الوكيل الاخباري

بيان من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي اليوم الاثنين

مرشحون لوظيفة مؤذن وخادم مسجد - أسماء

ايعاز عاجل من وزير التربية والتعليم - وثيقة

ضبط 18 تاجرا ومروجا للمخدرات في 9 قضايا نوعية

اصابة بحادث تدهور في ابو نصير

العبداللات: إطلاق مشاورات مع المجتمع المدني حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

وفد اقتصادي يزور فلسطين لتعزيز التجارة والاستثمار

تحذير أمني إلى مستخدمي تطبيق واتساب في الاردن

طلبة توجيهي علمي: مستوى أسئلة امتحان الرياضيات من متوسط إلى صعب

الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين، 10-07-2023 03:46 م

موظفو الضمان الاجتماعي في جولة تراثية لقصر رغدان العامر

WhatsApp Image 2023-07-10 at 3.49.14 PM


الوكيل الإخباري - قام عدد من موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتنفيذ جولة تراثية لقصر رغدان العامر بتنظيم من قسم الجولات التراثية في دائرة المشاريع والبرامج في الديوان الملكي الهاشمي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام موظفي القطاعين العام والخاص للاطلاع على التراث الملكي الهاشمي، حيث تضمنت الجولة التراثية زيارة العهدة الملكية ومبنى الراية.اضافة اعلان


وتأتي هذه الجولة التراثية انطلاقاً من السياسة المعمول بها في الديوان الملكي الهاشمي والمنبثقة من توجيهات ورؤى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بأن الديوان الملكي الهاشمي (بيت الأردنيين) وأبوابه مفتوحة أمام الجميع.  

وتهدف الزيارة لإتاحة الفرصة أمام موظفي وكوادر مؤسسة الضمان الاجتماعي من مختلف فروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة للتعرف على هذا المعلم الحضاري الذي ارتبط بمسيرة الحياة السياسية والاجتماعية في الأردن منذ التأسيس، واطلاعهم على أرض الواقع على القصر الذي يعد رمزا لبدايات التاريخ الأردني وتاريخ الحكم الهاشمي والثورة العربية الكبرى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

بيان من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي اليوم الاثنين

520231765111971410823

مرشحون لوظيفة مؤذن وخادم مسجد - أسماء

WhatsApp Image 2023-07-10 at 3.28.33 PM

السقاف تلتقي مجموعة من المستثمرين السوريين في المملكة

720236135519455203407

ايعاز عاجل من وزير التربية والتعليم - وثيقة

WhatsApp Image 2023-07-10 at 3.03.43 PM

ضبط 18 تاجرا ومروجا للمخدرات في 9 قضايا نوعية

الدفاع المدني 4

اصابة بحادث تدهور في ابو نصير

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-07-10 at 3.28.33 PM

السقاف تلتقي مجموعة من المستثمرين السوريين في المملكة

WhatsApp Image 2023-07-10 at 12.54.02 PM

وزارة الصحة تطلق حملة إعلامية للتوعية بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية

6415d5bc1202e

الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1,45 مليار دولار مساعدات للأردن في العام المقبل

image - 2023-06-21T091428.680

قرار جديد من وزارة الداخلية بشأن اللاجئين السوريين في الأردن

DSX

وزيرة الاستثمار: إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر قريبا

WhatsApp Image 2023-06-11 at 2.57.53 PM

الفراية يبحث أوجه التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي