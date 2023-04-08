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السبت، 08-04-2023 02:29 ص

إقبال كبير من المواطنين لحضور فعاليات برنامج رمضانيات في السلط

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الوكيل الإخباري - شهدت ساحة عقبة بن نافع في مدينة السلط، مساء أمس الجمعة إقبالاً كبيراً من المواطنين لحضور فعاليات برنامج "رمضانيات 2023"، التي تنظمها محافظة البلقاء بالتعاون مع بلدية السلط ومديريات الثقافة والشباب والتنمية.

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وتفاعل الجمهور مع الفعاليات المتنوعة، علماً أن هذه الفعاليات يتم تنظيمها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.


وتضمن برنامج الفعاليات التي بدأت الخميس الماضي وتواصلت أمس الجمعة، معرضاً لمنشورات وزارة الثقافة وفقرة إنشاد ديني وفقرة شعرية والحكواتي إضافة إلى عرض مسرحي ومعرض صناعات حرفية إبداعية ومنتجات الجمعيات الخيرية.

 




 

 


 

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