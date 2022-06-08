إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية - أسماء

الوكيل الإخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، إدراج كلية الشريف ناصر بن جميل للاتصالات العسكرية في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

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كما أقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دكتوراه، أصول التربية، وماجستير، إدارة تربوية، في الجامعة الأردنية، وماجستير، تكنولوجيا التعليم، في الجامعة العربية المفتوحة، واستمرارية الاعتماد الخاص الأولي لتخصص، بكالوريوس، علم التجميل، في جامعة عمان الأهلية.



وأقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، بكالوريوس، الصحافة والإعلام الرقمي، والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص، ماجستير، الإعلام الرقمي، وبكالوريوس، والإذاعة والتلفزيون، في جامعة الزرقاء، واللغة العربية وآدابها، في جامعة الطفيلة التقنية، واستمرارية الاعتماد العام لكلية تدريب وادري السير.



وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص، دبلوم متوسط، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المركبات الهجينة والكهربائية، وتكنولوجيا التحكم الصناعي، وهندسة العمارة والتصميم الداخلي، وتكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني، ومساحة الطرق وحساب الكيمياء، في كلية تدريب وادري السير.