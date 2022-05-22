الدراسات الاستراتيجية ينظم محاضرة حول السياسة الأميركية وأزمة أوكرانيا

الوكيل الاخباري - نظم مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم، محاضرة بعنوان "الرئيس الأميركي والكونغرس وصلاحيات الحرب وأزمة أوكرانيا"، ألقاها استاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ماسون في الولايات المتحدة الأميركية مارك روزيل.



وتناولت المحاضرة التي جاءت ضمن نشاطات منتدى السياسات العامة التابع للمركز، وحضرها رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، وأدارها نائب الرئيس للشؤون الدولية والجودة والاعتماد ومدير المركز الدكتور زيد عيادات، الدستور الأميركي والاتفاقيات الدولية والرأي العام وسلوك صانعي القرار السياسي في الولايات المتحدة تجاه الأزمة.

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