الأحد 22-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أمسية حول دور المثقف في المجتمع بالزرقاء

بلدية الرصيفة تنفذ حملة نظافة وصيانة شاملة للطرق

إسبانيا تؤكد تسجيل 31 إصابة بـ جدري القرود

الاردن يدين قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوسٍ في باحات الأقصى

منظمة الصحة العالمية : جائحة كورونا لم تنته بعد

الهناندة يلتقي وفداً قطرياً من مؤسسة صلتك

الدراسات الاستراتيجية ينظم محاضرة حول السياسة الأميركية وأزمة أوكرانيا

فرنسا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قد يستغرق 20 عاما

ورشة إرشادية حول ذبابة ثمار الزيتون في الكرك

حملة لحماية الثروة الحرجية في لواء الرصيفة

الأحد، 22-05-2022 09:23 م

الدراسات الاستراتيجية ينظم محاضرة حول السياسة الأميركية وأزمة أوكرانيا

w


الوكيل الاخباري - نظم مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم، محاضرة بعنوان "الرئيس الأميركي والكونغرس وصلاحيات الحرب وأزمة أوكرانيا"، ألقاها استاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ماسون في الولايات المتحدة الأميركية مارك روزيل. 

وتناولت المحاضرة التي جاءت ضمن نشاطات منتدى السياسات العامة التابع للمركز، وحضرها رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، وأدارها نائب الرئيس للشؤون الدولية والجودة والاعتماد ومدير المركز الدكتور زيد عيادات، الدستور الأميركي والاتفاقيات الدولية والرأي العام وسلوك صانعي القرار السياسي في الولايات المتحدة تجاه الأزمة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202221201445333730953

أمسية حول دور المثقف في المجتمع بالزرقاء

w

بلدية الرصيفة تنفذ حملة نظافة وصيانة شاملة للطرق

5202218174812309429527

الاردن يدين قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوسٍ في باحات الأقصى

f

الهناندة يلتقي وفداً قطرياً من مؤسسة صلتك

520221721654569982627

ورشة إرشادية حول ذبابة ثمار الزيتون في الكرك

w

حملة لحماية الثروة الحرجية في لواء الرصيفة

أخبار متعلقة
9202017212439994090381

كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات تعقد مسابقة برمجة لطلبتها

w

وفد أكاديمي من جامعة بيش الهنجارية يزور الأردنية

6

أسبوع ايراسموس بلس 2022 ينطلق في الجامعة الأردنية

الجامعة الاردنية 2

الجامعة الأردنية تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الجامعة الاردنية 2

الجامعة الأردنية تعلن فترة التسجيل للفصل الصيفي اعتبارا من الأحد

120223119055858289103

وفد من جامعة الزرقاء يزور المجلس التمريضي