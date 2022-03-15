إقرار المرحلة الأولى من استحداث وحدة غسيل كلى بمستشفى المفرق

الوكيل الاخباري - أقر مجلس محافظة المفرق، ضمن موازنته للعام الحالي، المرحلة الأولى من مشروع استحداث وحدة غسيل كلى حديثة في مستشفى المفرق الحكومي، بتكلفة 100 ألف دينار.



وقال رئيس لجنة المجلس أحمد نصير لـ (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن التكلفة الاجمالية للمشروع بلغت 400 ألف دينار جرى توزيعها على عامين، إذ خصص للمشروع مبلغ 100 ألف دينار ضمن موازنة المجلس للعام الحالي، ومبلغ 300 ألف دينار ضمن موازنة العام المقبل، مؤكدا أن هذا المشروع يعد من المشاريع ذات الأولوية نظرا لكون الوحدة الحالية تجاوز عدد من أجهزتها العمر الافتراضي.

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