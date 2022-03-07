معان تحتفل باليوم الوطني للمتقاعدين العسكريين

الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية شباب محافظة معان بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين اليوم الاثنين؛ باليوم الوطني للمتقاعدين العسكريين بمشاركة فعاليات شعبية ورسمية.



وتضمن الاحتفال كلمات وقصائد عبرت عن الوفاء للوطن والاعتزاز بالقيادة الهاشمية والمحاربين القدماء، وتغنت بتضحيات شهداء القوات المسلحة، كما قدمت فرقة تراث معان عروضا فلوكلورية تغنت بالقيادة الهاشمية وتضحيات الجيش العربي.

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