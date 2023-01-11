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الأربعاء، 11-01-2023 06:37 م

إقرار معدِّل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة

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الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة لسنة 2023م.

وذلك لغايات تحديد شروط منح التَّصريح والرُّخصة لهذه الأنشطة، وتحديد رسوم منحها أو تعديلها أو تجديدها، ولبيان مدَّة الرُّخصة الصَّادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن، وفرض غرامات على عدم التزام المصرَّح أو المرخَّص له بالإنذارات الصَّادرة في حقِّه عند مخالفة أحكام هذا النَّظام وقانون المشتقَّات البتروليَّة رقم (11) لسنة 2018م.

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