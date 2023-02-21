إقرار نظام “تطوير الخدمات الحكومية” في تموز المقبل

الوكيل الاخباري - أكدت الحكومة أن التحسين المستمر على مستوى الخدمات الحكومية هو هدف استراتيجي لبرنامج تحديث القطاع العام.



وبينت الحكومة أنها حددت 4 أولويات في مكوّن الخدمات الحكومية ستعمل على تحقيقها خلال 2023، ففي نيسان المقبل سيتم تطوير أسس ومعايير إدارة وحوكمة الخدمات الحكومية.



وفي تموز، سيجري إقرار نظام تطوير الخدمات الحكومية، يليه في أيلول، تطوير آلية متكاملة لقياس مستوى أداء الخدمات وسماع صوت المواطن، وفي كانون الأول، تطوير عدة مراكز خدمات حكومية شاملة موزعة على مناطق المملكة.

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