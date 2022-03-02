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الأربعاء، 02-03-2022 12:10 م

إقلاع طائرة إجلاء الأردنيين القادمين من أوكرانيا عبر رومانيا - صور

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‏الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه أقلعت قبل لحظات طائرة سلاح الجو الملكي الأردني والتي أُرسلت إلى رومانيا بتوجيهاتٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني لإجلاء المواطنين الأردنيين، من مطار بوخارست وعلى متنها حوالي (٦٥) من الأردنيين وعائلاتهم من الذين تمكنوا من عبور الحدود إلى رومانيا قادمين من أوكرانيا. 

‏وبينت الوزار انه من المتوقع أن تهبط الطائرة في تمام الساعة (٣) بعد ظهر اليوم في مطار ماركا العسكري. 

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وسيكون باستقبال القادمين أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ونائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن و إدارة الازمات، ومدير إدارة الشؤون القنصلية والعمليات والناطق الرسمي باسم الوزارة.



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