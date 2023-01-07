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السبت، 07-01-2023 02:37 م

إنتاج: الأردنّ تفوق في 2022 بإدخال الجيل الخامس

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الوكيل الإخباري - يواصل قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلّيّ مساره الإيجابيّ الّذي بدأ فيه منذ سنوات، مواجهاً أيّة تحدّيات تعترض طريقه بفضل خبراته وأدواته الممكنة وتنافسيّته العالية.

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وقالت جمعية إنتاج أنّ عام 2022 يمكن اعتباره عام ريادة الأعمال وتميّز الشركات الناشئة الأردنيّة، خاصّة بعد إطلاق منصّة ريادة الأعمال الأردنيّة “Startupsjo.com”، – المنصّة الوطنية المتكاملة – وإطلاق خريطة الشركات الناشئة والّتي تستهدف 450 شركة ناشئة أردنيّة، موزّعة على 21 قطاعاً.


خبراء القطاع وأعضاء مجلس إدارة جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات ‘إنتاج’ يؤكّدون أنّ أداء العام 2022 كان مواصلاً لأدائه الإيجابيّ الّذي حقّقه في سنواته السابقة، متفوّقاً عن التحدّيات الّتي اعترضت طريقه.


وقال رئيس هيئة المديرين في جمعيّة ‘إنتاج’، عيد صويص، أنّ قطاع تكنولوجيا المعلومات يواصل عمله بإيجابيّة متّزنة، إذ إنّ القطاع في السنوات المقبلة يستهدف وصول صادراته إلى نحو مليار دولار في حال استمرار الحوافز الحكوميّة.


ولفت إلى أنّ العديد من شركات القطاع سجّلت نموّاً ملحوظاً في العام 2022، خاصّة الشركات الّتي تقدّم خدمات التعهيد للشركات الجديدة الّتي دخلت السوق أو من خلال الشركات القائمة حاليّاً أو تلك الّتي أضافت خدمات التعهيد كإحدى خدماتها الجديدة.


وأكّد على أهمّيّة إدخال خدمات الجيل الخامس إلى الاردن بفضل دعم شركات الاتّصالات، داعياً إلى الإسراع باختيار مزوّد الأجهزة للبدء بعمليّة تطوير الشبكات لتقديم الخدمة بشكل أسرع.


واعتبر صويص، أنّ هنالك خطوات ملموسة لدعم قطاع الأمن السيبرانيّ في الأردنّ، خاصّة في الجانب القانونيّ، والعمل على استراتيجيّة الذكاء الصناعيّ ومسوّدة حماية البيانات الشخصيّة وغيرها من الأنظمة والقوانين.

 




 

 


 

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