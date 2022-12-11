الحكومة: حجب الخدمة عن تطبيقات النقل غير المرخصة

الوكيل الإخباري - قال وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن خلال اجتماعه بوزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن استمرار عمل تطبيقات النقل غير المرخصة دون رادع سيحدث تشوها يؤثر على استمرارية عمل القطاع بشكل كبير على المدى المتوسط والطويل.

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وبيّن أبو السمن، أن البيانات الرسمية المتوفرة تشير إلى أن الحكومة وافقت على ترخيص 6 تطبيقات نقل ذكي وتشغل نحو 13 ألف شاب أردني، بينما قدر عدد التطبيقات غير المرخصة بنحو 28 تطبيقا تشغل غالبيتها خدماتها من خارج الأردن مما يؤثر سلبا على شركات التطبيقات الذكية المرخصة والتاكسي الأصفر.



وشدد على ضرورة العمل وفق القانون واتخاذ إجراءات صارمة توقف العبث بقطاع النقل الذكي لكون التطبيقات المخالفة أثرت بشكل سلبي على أرباح السائقين وعلى الشركات المرخصة الملتزمة بدفع الرسوم والضرائب وتعليمات الجهات الرسمية.



من جانبه قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إن تشجيع خدمة النقل العام عبر التطبيقات الذكية يجب أن يخدم تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تبدأ بتنظيم قطاع نقل الركاب وتحسين مستوى الخدمة وإيجاد فرص عمل , لافتا إلى أهمية الاستفادة من التطبيقات الذكية في رفع سوية العاملين في القطاع عبر التدريب والتأهيل.



واتفق المجتمعون في نهاية الاجتماع على القيام بدراسة مشتركة من قبل هيئة تنظيم النقل البري وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لوضع الاليات والخطط المناسبة التي من شأنها ضبط الشركات المخالفة وتنظيم القطاع وتطوير التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص .